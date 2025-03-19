Стан Папи Римського покращується: він вже не потребує вентиляції легенів

Папа Римський Франциск більше не використовує механічну вентиляцію легенів для допомоги в диханні ночами. Його стан поступово поліпшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання нагадує, що понтифік уже п'ять тижнів перебуває в римській лікарні через важку респіраторну інфекцію.

"Клінічний стан Святого Отця продовжує поліпшуватися", - йдеться у звіті про його здоров'я.

Після того, як Папу Римського госпіталізували, він використовував механічну вентиляцію ночами. В його легені подавали повітря. Але така вентиляція у зв'язку з поліпшенням його стану була "припинена".

За словами лікарів, інфекція вже не поширюється. У нього немає температури, а аналізи крові в нормі.

Лікарі, які не беруть участі в лікуванні Франциска, вважають, що з урахуванням його віку та інших медичних станів процес одужання буде довгим і складним.