ua en ru
Чт, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Стан Папи Римського покращується: він вже не потребує вентиляції легенів

Рим, Середа 19 березня 2025 23:15
UA EN RU
Стан Папи Римського покращується: він вже не потребує вентиляції легенів Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск більше не використовує механічну вентиляцію легенів для допомоги в диханні ночами. Його стан поступово поліпшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання нагадує, що понтифік уже п'ять тижнів перебуває в римській лікарні через важку респіраторну інфекцію.

"Клінічний стан Святого Отця продовжує поліпшуватися", - йдеться у звіті про його здоров'я.

Після того, як Папу Римського госпіталізували, він використовував механічну вентиляцію ночами. В його легені подавали повітря. Але така вентиляція у зв'язку з поліпшенням його стану була "припинена".

За словами лікарів, інфекція вже не поширюється. У нього немає температури, а аналізи крові в нормі.

Лікарі, які не беруть участі в лікуванні Франциска, вважають, що з урахуванням його віку та інших медичних станів процес одужання буде довгим і складним.

Хвороба Папи Римського

Варто зауважити, що за час перебування в лікарні стан Папи Римського кілька разів погіршувався. Зокрема, 3 березня в нього сталося два епізоди дихальної недостатності.

Нещодавно Ватикан уперше оприлюднив фото понтифіка з лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ватикан Папа римський
NEWS
Україна провела черговий обмін полоненими з РФ: скільки громадян повернули
Україна провела черговий обмін полоненими з РФ: скільки громадян повернули
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я