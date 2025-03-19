Стан Папи Римського покращується: він вже не потребує вентиляції легенів
Папа Римський Франциск більше не використовує механічну вентиляцію легенів для допомоги в диханні ночами. Його стан поступово поліпшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання нагадує, що понтифік уже п'ять тижнів перебуває в римській лікарні через важку респіраторну інфекцію.
"Клінічний стан Святого Отця продовжує поліпшуватися", - йдеться у звіті про його здоров'я.
Після того, як Папу Римського госпіталізували, він використовував механічну вентиляцію ночами. В його легені подавали повітря. Але така вентиляція у зв'язку з поліпшенням його стану була "припинена".
За словами лікарів, інфекція вже не поширюється. У нього немає температури, а аналізи крові в нормі.
Лікарі, які не беруть участі в лікуванні Франциска, вважають, що з урахуванням його віку та інших медичних станів процес одужання буде довгим і складним.
Хвороба Папи Римського
Варто зауважити, що за час перебування в лікарні стан Папи Римського кілька разів погіршувався. Зокрема, 3 березня в нього сталося два епізоди дихальної недостатності.
Нещодавно Ватикан уперше оприлюднив фото понтифіка з лікарні.
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