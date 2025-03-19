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Состояние Папы Римского улучшается: он уже не нуждается в вентиляции легких

Рим, Среда 19 марта 2025 23:15
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Состояние Папы Римского улучшается: он уже не нуждается в вентиляции легких Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск больше не использует механическую вентиляцию легких для помощи в дыхании по ночам. Его состояние постепенно улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание напоминает, что понтифик уже пять недель находится в римской больнице из-за тяжелой респираторной инфекции.

"Клиническое состояние Святого Отца продолжает улучшаться", - сказано в отчете о его здоровье.

После того, как Папу Римского госпитализировали, он использовал механическую вентиляцию по ночам. В его легкие подавали воздух. Но такая вентиляция в связи с улучшением его состояния была "приостановлена".

По словам врачей, инфекция уже не распространяется. У него нет температуры, а анализы крови в норме.

Врачи, не участвующие в лечении Франциска, считают, что с учетом его возраста и других медицинских состояний процесс выздоровления будет долгим и сложным.

Болезнь Папы Римского

Стоит заметить, что за время пребывания в больнице состояние Папы Римского несколько раз ухудшалось. В частности, 3 марта у него произошло два эпизода дыхательной недостаточности.

Недавно Ватикан впервые обнародовал фото понтифика из больницы.

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