Стамбульская конвенция, борьба с коррупцией и экология: что принял парламент

"Настоящим историческим событием сегодня стала ратификация так называемой Стамбульской конвенции, если официально - Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнему насилию. Украина долгое время не могла ратифицировать этот документ, но сегодня мы это сделали", - заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Она пояснила, что в рамках ратификации Украина делает специальное заявление - Конвенцию будут применять в рамках норм и принципов Конституции и это не обязывает менять Семейный Кодекс в части семейных ценностей, брака, семьи и усыновления.

"Ситуацию в Украине будут оценивать внешние эксперты, они будут контролировать выполнение Стамбульской конвенции и могут рекомендовать, как лучше предотвращать насилие, защищать потерпевших и наказывать виновных", - заявила Шуляк.

Кроме того, Стамбульская конвенция предусматривает международное сотрудничество в сфере защиты от насилия, это обеспечит лучшую защиту пострадавших за пределами внутренней юрисдикции одной страны.

"Это действительно мощный сигнал всему миру, что Украина не только разделяет ценности всех свободных цивилизованных стран, но и берет на себя обязательство их отстаивать", - уверяет глава "Слуги народа".

Не менее важным для процесса евроинтеграции является принятие законопроекта № 4135 о принятии антикоррупционной стратегии.

"Фактически мы определили направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы. Это шаг к справедливому правосудию, нормальной работе госпредприятий, к честной уплате налогов", - считает Шуляк.

Она объясняет, что отныне разрабатывать государственную антикоррупционную программу будет НАПК. Она же будет оценивать эффективность мероприятий и сможет инициировать внесение изменений в проекты Антикоррупционной стратегии, учитывая результаты мониторинга.

При НАПК будет работать новый орган - Координационная рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями будут глава НАЗК и министр Кабинета министров. Состав этой группы утверждает правительство, по согласию в нее могут входить народные депутаты.

"Это не только возможность строить государство без коррупции. Это еще и огромный шаг вперед к кандидатству, а в будущем и членства Украины в Европейском Союзе", - убеждена Шуляк.

Также Верховная рада приняла два экологический проекты. Первый из них № 5650 предусматривает сохранение самосійних лесов и степей и упрощает и стимулирует лесоразведения.

"Процедура изменения целевого назначения земельных участков лесохозяйственного назначения станет сложнее, это позволит максимально сохранить леса. Также государство сможет выкупать земельные участки, чтобы сохранить территорий природно-заповедного фонда", - сказала Шуляк.

Второй законопроект № 2207-1д из сферы экологии касается управления отходами и является рамочным.

"Он вводит современные европейские нормы управления отходами, а также стимулы для увеличения объемов их переработки и повторного использования. Также мы расширили ответственность производителей определенных видов отходов, это позволит полностью финансировать их сбор и переработку за счет производителей", - подытожила Шуляк.