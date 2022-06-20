Стамбульська конвенція, боротьба з корупцією та екологія: що ухвалив парламент

"Справжньою історичною подією сьогодні стала ратифікація так званої Стамбульської конвенції, якщо офіційно - Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Україна тривалий час не могла ратифікувати цей документ, але сьогодні ми це зробили", - заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона пояснила, що у рамках ратифікації Україна робить спеціальну заяву - Конвенцію застосовуватимуть у рамках норм та принципів Конституції й це не зобов’язує змінювати Сімейний Кодекс в частині сімейних цінностей, шлюбу, сім'ї та усиновлення.

"Ситуацію в Україні оцінюватимуть зовнішні експерти, вони контролюватимуть виконання Стамбульської конвенції та можуть рекомендувати, як краще запобігати насильству, захищати потерпілих та карати винних", - заявила Шуляк.

Крім того, Стамбульська конвенція передбачає міжнародне співробітництво у сфері захисту від насильства, це забезпечить кращий захист потерпілих за межами внутрішньої юрисдикції однієї країни.

"Це справді потужний сигнал всьому світу, що Україна не лише поділяє цінності всіх вільних цивілізованих країн, а й бере на себе зобов’язання їх відстоювати", - запевняє очільниця "Слуги народу".

Не менш важливим для процесу євроінтеграції є ухвалення законопроекту № 4135 про ухвалення Антикорупційної стратегії.

"Фактично ми визначили напрямки державної антикорупційної політики на найближчі роки. Це крок до справедливого правосуддя, нормальної роботи держпідприємств, до чесної сплати податків", - вважає Шуляк.

Вона пояснює, що відтепер розробляти державну антикорупційну програму буде НАЗК. Вона ж оцінюватиме ефективність заходів та зможе ініціювати внесення змін до проектів Антикорупційної стратегії з огляду на результати моніторингу.

При НАЗК працюватиме новий орган - Координаційна робоча група з питань антикорупційної політики. Її співголовами будуть очільник НАЗК та міністр Кабінету міністрів. Склад цієї групи затверджує уряд, за згодою до неї можуть входити народні депутати.

"Це не тільки можливість будувати державу без корупції. Це ще й величезний крок вперед до кандидатства, а в майбутньому і членства України у Європейському Союзі", - переконана Шуляк.

Також Верховна рада ухвалила два екологічний проєкти. Перший з них № 5650 передбачає збереження самосійних лісів та степів і спрощує та стимулює лісорозведення.

"Процедура зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення стане складнішою, це дозволить максимально зберегти ліси. Також держава зможе викуповувати земельні ділянки, щоб зберегти територій природно-заповідного фонду", - сказала Шуляк.

Другий законопроект № 2207-1д зі сфери екології стосується управління відходами та є рамковим.

"Він запроваджує сучасні европейські норми управління відходами, а також стимули для збільшення обсягів їхньої переробки та повторного використання. Також ми розширили відповідальність виробників певних видів відходів, це дозволить повністю фінансувати їхнє збирання та переробку коштом виробників", - підсумувала Шуляк.