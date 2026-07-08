У Стамбулі відбулися масові протести проти саміту НАТО

У Стамбулі тисячі людей вийшли на протест проти саміту НАТО в Анкарі. Один з учасників акції заявив, що демонстранти виступають проти проведення зустрічі Альянсу в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію AP.

У Стамбулі пройшла багатотисячна акція

У центрі Стамбула тисячі людей взяли участь у демонстрації проти Саміту НАТО, який проходить в Анкарі.

До акції приєдналися представники лівих рухів, пропалестинських організацій та курдських політичних сил.

Колона протестувальників пройшла центральними вулицями міста. Під час ходи учасники скандували антиамериканські гасла, у тому числі: "Вбивці, США, забирайтеся з нашої країни".

Що заявили учасники акції

Один з учасників мітингу, 21-річний Алі Гюльтекін, пояснив, що демонстранти виступають проти проведення саміту НАТО на території Туреччини.

"Ми тут, щоб висловити протест проти проведення в Анкарі – за мільйони доларів – саміту НАТО, організації, яку ми вважаємо машиною для масових вбивств, створеною для збереження глобальної гегемонії", – сказав він.

Акція відбулася на тлі проведення саміту НАТО в турецькій столиці, який став причиною протестних виступів у найбільшому місті країни.