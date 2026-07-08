У Стамбулі відбулися масові протести проти саміту НАТО
У Стамбулі тисячі людей вийшли на протест проти саміту НАТО в Анкарі. Один з учасників акції заявив, що демонстранти виступають проти проведення зустрічі Альянсу в Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію AP.
У Стамбулі пройшла багатотисячна акція
У центрі Стамбула тисячі людей взяли участь у демонстрації проти Саміту НАТО, який проходить в Анкарі.
До акції приєдналися представники лівих рухів, пропалестинських організацій та курдських політичних сил.
Колона протестувальників пройшла центральними вулицями міста. Під час ходи учасники скандували антиамериканські гасла, у тому числі: "Вбивці, США, забирайтеся з нашої країни".
Що заявили учасники акції
Один з учасників мітингу, 21-річний Алі Гюльтекін, пояснив, що демонстранти виступають проти проведення саміту НАТО на території Туреччини.
"Ми тут, щоб висловити протест проти проведення в Анкарі – за мільйони доларів – саміту НАТО, організації, яку ми вважаємо машиною для масових вбивств, створеною для збереження глобальної гегемонії", – сказав він.
Акція відбулася на тлі проведення саміту НАТО в турецькій столиці, який став причиною протестних виступів у найбільшому місті країни.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що однією з ключових тем його переговорів із президентом США на саміті в Туреччині стане посилення української протиповітряної оборони. За словами глави держави, у центрі обговорення будуть постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot, які необхідні Україні для захисту від російських балістичних ракет.