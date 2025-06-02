У Стамбулі розпочався другий раунд перемовин України та Росії

Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі проходить другий раунд мирних перемовин між делегаціями України та Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Зустріч української та російської делегації відбувається у Стамбулі, Туреччина, у палаці Чіраган.
Варто зауважити, що за даними ЗМІ, початок перемовин був запланований на 13:00. Але згодом стало відомо, що триває підготовка до зустрічі. Також на зустрічі як посередник перебуває делегація Туреччини, яку очолю їх глава МЗС Хакан Фідан.
Від Туреччини також присутні начальник Генерального штабу генерал Метин Гурак та начальник розвідки Ібрагім Калин.
Перед початком безпосередніх перемовин глава МЗС Туреччини Хакан Фідан виступив з поромовою.
Що він сказав:
Нагадаємо, сьогодні на перемовинах російська делегація планує представити так званий "меморандум" щодо власного бачення припинення вогню.
Глава ОП Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україна готова до наступних переговорів із Росією, однак хоче отримати так званий "меморандум" про можливе перемир'я до зустрічі.
Президент Володимир Зеленський окремим указом затвердив склад української делегації - її знову очолить міністр оборони Рустем Умєров.
Також до Стамбула поїхали:
У складі делегації на перемовинах відбулися зміни порівняно з зустріччю 16 травня. Зокрема, начальника управління міжнародного та операційного права Генштабу ЗСУ Олексія Маловацького замінив його заступник Андрій Фомін.
Крім того, до переговорів долучаться представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі безпеки та оборони Юрій Ковбаса та заступник начальника Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.
Російський диктатор Володимир Путін не змінював склад делегації росіян. Очолює її помічник Путіна Володимир Мединський.
Також у списку:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.