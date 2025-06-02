В Стамбуле начался второй раунд переговоров Украины и России

Встреча украинской и российской делегации происходит в Стамбуле, Турция, во дворце Чираган.

Стоит заметить, что по данным СМИ, начало переговоров было запланировано на 13:00. Но впоследствии стало известно, что продолжается подготовка к встрече. Также на встрече в качестве посредника находится делегация Турции, которую возглавлю их глава МИД Хакан Фидан.

От Турции также присутствуют начальник Генерального штаба генерал Метин Гурак и начальник разведки Ибрагим Калин.

Перед началом непосредственных переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с паромной речью.

Что он сказал:

встреча делегаций России и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров;

встреча делегаций России и Украины в Стамбуле направлена на достижение подвижек в вопросе гуманитарных тем, в частности обмена пленными;

делегации России и Украины на встрече в Стамбуле обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции;

Турция рассчитывает на результативность встречи России и Украины в Стамбуле;

Турция готова сделать все необходимое для урегулирования.

Напомним, сегодня на переговорах российская делегация планирует представить так называемый "меморандум" относительно собственного видения прекращения огня.

Глава ОП Андрей Ермак отреагировал на это и заявил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией, однако хочет получить так называемый "меморандум" о возможном перемирии до встречи.

Состав делегаций

Украина

Президент Владимир Зеленский отдельным указом утвердил состав украинской делегации - ее снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Также в Стамбул поехали:

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев;

заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;

советник главы Офиса президента Александр Бевз.

В составе делегации на переговорах произошли изменения по сравнению со встречей 16 мая. В частности, начальника управления международного и операционного права Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого заменил его заместитель Андрей Фомин.

Кроме того, к переговорам присоединятся представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Россия

Российский диктатор Владимир Путин не менял состав делегации россиян. Возглавляет ее помощник Путина Владимир Мединский.

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