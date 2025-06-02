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В Стамбуле начался второй раунд переговоров Украины и России

Архивное фото: в Стамбуле начались переговоры Украины и России (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле проходит второй раунд мирных переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Встреча украинской и российской делегации происходит в Стамбуле, Турция, во дворце Чираган.

Стоит заметить, что по данным СМИ, начало переговоров было запланировано на 13:00. Но впоследствии стало известно, что продолжается подготовка к встрече. Также на встрече в качестве посредника находится делегация Турции, которую возглавлю их глава МИД Хакан Фидан.

От Турции также присутствуют начальник Генерального штаба генерал Метин Гурак и начальник разведки Ибрагим Калин.

Перед началом непосредственных переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с паромной речью. 

Что он сказал:

  • встреча делегаций России и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров;
  • встреча делегаций России и Украины в Стамбуле направлена на достижение подвижек в вопросе гуманитарных тем, в частности обмена пленными;
  • делегации России и Украины на встрече в Стамбуле обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции;
  • Турция рассчитывает на результативность встречи России и Украины в Стамбуле;
  • Турция готова сделать все необходимое для урегулирования.

Напомним, сегодня на переговорах российская делегация планирует представить так называемый "меморандум" относительно собственного видения прекращения огня.

Глава ОП Андрей Ермак отреагировал на это и заявил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией, однако хочет получить так называемый "меморандум" о возможном перемирии до встречи.

Состав делегаций

Украина

Президент Владимир Зеленский отдельным указом утвердил состав украинской делегации - ее снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Также в Стамбул поехали:

  • первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
  • заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
  • первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;
  • заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;
  • заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;
  • заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев;
  • заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;
  • старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;
  • офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
  • советник главы Офиса президента Александр Бевз.

В составе делегации на переговорах произошли изменения по сравнению со встречей 16 мая. В частности, начальника управления международного и операционного права Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого заменил его заместитель Андрей Фомин.

Кроме того, к переговорам присоединятся представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Россия

Российский диктатор Владимир Путин не менял состав делегации россиян. Возглавляет ее помощник Путина Владимир Мединский.

Также в списке:

  • заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин;
  • начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков;
  • заместитель министра обороны РФ по международному сотрудничеству Александр Фомин.

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