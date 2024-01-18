У Стамбулі обвалився житловий будинок (відео)

Житловий будинок обвалився у турецькому Стамбулі у четвер, 18 січня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Обвал стався у робітничому районі
Через обвал на триповерховому будинку також помітили тріщини. Було прийнято рішення евакуювати мешканців.
Через півгодини після евакуації будівля, яка мала тріщини, не витримала і обвалилася.
Влада Стамбула зазначає, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки у будинку нікого не було.
Нагадаємо, 11 грудня у Києві під час ремонту стіни стався обвал. Внаслідок інциденту один робітник загинув, ще один постраждав.
Також у столиці під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. В рамках розслідування обвалу правоохоронці проводили обшуки у КМДА, Київавтодорі та підрядників.
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