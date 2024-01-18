У Стамбулі обвалився житловий будинок (відео)

Нагадаємо, 11 грудня у Києві під час ремонту стіни стався обвал. Внаслідок інциденту один робітник загинув, ще один постраждав.

Також у столиці під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. В рамках розслідування обвалу правоохоронці проводили обшуки у КМДА, Київавтодорі та підрядників.

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