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У Стамбулі обвалився житловий будинок (відео)

Фото: у Стамбулі обвалився будинок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Житловий будинок обвалився у турецькому Стамбулі у четвер, 18 січня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Обвал стався у робітничому районі 

Через обвал на триповерховому будинку також помітили тріщини. Було прийнято рішення евакуювати мешканців.

Через півгодини після евакуації будівля, яка мала тріщини, не витримала і обвалилася.

Влада Стамбула зазначає, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки у будинку нікого не було.

 

Нагадаємо, 11 грудня у Києві під час ремонту стіни стався обвал. Внаслідок інциденту один робітник загинув, ще один постраждав.

Також у столиці під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. В рамках розслідування обвалу правоохоронці проводили обшуки у КМДА, Київавтодорі та підрядників.

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СтамбулТурция