В Стамбуле рухнул жилой дом (видео)

Обрушение произошло в районе

Из-за обрушения на трехэтажном доме также заметили трещины. Было принято решение эвакуировать жителей.

Через полчаса после эвакуации здание, на котором были трещины, не выдержало и обрушилось.

Власти Стамбула отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в доме никого не было.