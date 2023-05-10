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У Стамбулі обговорюють продовження "зернової угоди" на два місяці, - глава МЗС Туреччини

Фото: у Стамбулі обговорюють продовження "зернової угоди" на два місяці (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Тетяна Степанова

На зустрічі заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі обговорюється продовження "зернової угоди" на два місяці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah, про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі зосереджена на продовженні чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці", - сказав Чавушоглу.

Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, у тому числі евакуацію деяких кораблів під прапором Туреччини та подробиці продовження "зернової угоди", а також її важливість для сприяння стабільності в Африці.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди". Вони триватимуть два дні.

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