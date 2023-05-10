RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Стамбуле обсуждают продление "зернового соглашения" на два месяца, - глава МИД Турции

Фото: в Стамбуле обсуждают продление "зернового соглашения" на два месяца (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Татьяна Степанова

На встрече заместителей министров обороны Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле обсуждается продление "зернового соглашения" на два месяца.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah , об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Встреча между делегациями Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле сосредоточена на продлении черноморской зерновой инициативы еще на два месяца", - сказал Чавушоглу.

Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых кораблей под флагом Турции и подробности продления "зернового соглашения", а также его важность для содействия стабильности в Африке.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридорТурция