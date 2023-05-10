В Стамбуле обсуждают продление "зернового соглашения" на два месяца, - глава МИД Турции

На встрече заместителей министров обороны Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле обсуждается продление "зернового соглашения" на два месяца.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah , об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Встреча между делегациями Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле сосредоточена на продлении черноморской зерновой инициативы еще на два месяца", - сказал Чавушоглу.

Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых кораблей под флагом Турции и подробности продления "зернового соглашения", а также его важность для содействия стабильности в Африке.