В Стамбуле провели инспекцию первого судна с украинским зерном

Два катера с инспекционным персоналом вышли из небольшого рыбацкого порта в стамбульском районе Румели Фенери к кораблю, который окружили два катера береговой охраны, а вокруг него облетел вертолет.

Ожидается, что инспекция, проведенная в среду украинским, турецким, российским персоналом и персоналом ООН, работающим в Объединенном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, завершится около полудня. Пока неясно, когда корабль отправится в оставшуюся часть пути.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в среду планируется больше рейсов из Украины, добавив, что экспортной сделкой охвачено около 27 судов.

Судно Razoni вышло из Одессы утром в понедельник, 1 августа, перевозя 26 527 тонн кукурузы в ливанский Триполи. Корабль бросил якорь у входа в Босфор во вторник вечером.