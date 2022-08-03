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В Стамбуле провели инспекцию первого судна с украинским зерном

Фото: судно Razoni проверили в Босфоре (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Александр Белоус

Группа инспекторов поднялась на борт Razoni, первого зерновоза, покинувшего украинские порты в военное время. После осмотра судно покинет Босфор и направится в ливанский порт Триполи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два катера с инспекционным персоналом вышли из небольшого рыбацкого порта в стамбульском районе Румели Фенери к кораблю, который окружили два катера береговой охраны, а вокруг него облетел вертолет.

Ожидается, что инспекция, проведенная в среду украинским, турецким, российским персоналом и персоналом ООН, работающим в Объединенном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, завершится около полудня. Пока неясно, когда корабль отправится в оставшуюся часть пути.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в среду планируется больше рейсов из Украины, добавив, что экспортной сделкой охвачено около 27 судов.

Судно Razoni вышло из Одессы утром в понедельник, 1 августа, перевозя 26 527 тонн кукурузы в ливанский Триполи. Корабль бросил якорь у входа в Босфор во вторник вечером.

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