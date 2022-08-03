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У Стамбулі провели інспекцію першого судна з українським зерном

Фото: судно razoni перевірили в Босфорі (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Олександр Білоус

Група інспекторів піднялася на борт Razoni, першого зерновоза, який покинув українські порти у воєнний час. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в ліванський порт Тріполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два катери з інспекційним персоналом вийшли з невеликого рибальського порту в стамбульському районі Румелі Фенері до корабля, який оточили два катери берегової охорони, а навколо нього облетів вертоліт.

Очікується, що інспекція, проведена в середу українським, турецьким, російським персоналом і персоналом ООН, що працює в Об'єднаному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі, завершиться близько полудня. Поки неясно, коли корабель відправиться далі.

Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в середу планується більше рейсів з України, додавши, що експортною угодою охоплено близько 27 суден.

Судно Razoni вийшло з Одеси вранці в понеділок, 1 серпня, перевозячи 26 527 тонн кукурудзи в ліванський Тріполі. Корабель кинув якір біля входу в Босфор у вівторок увечері.

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