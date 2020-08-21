В Стамбуле еще один православный храм превратят в мечеть

Фото: монастырь Хора (flickr)

Президент Турции подписал указ о превращении монастыря Хора в мечеть

Правительство Турции приняло решение превратить в мечеть православный монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя. В последние несколько десятков лет у монастыря был статус музея.

Об этом сообщают Hurriyet Daily News и ERT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 21 августа, подписал указ о превращении монастыря Хора в мечеть.

"Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками. Он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что храм передадут в Управление по делам религий, и в нем будут закрыты византийские фрески, чтобы "сделать из церкви мечеть".

Отметим, монастырь Хора был построен в 534 году нашей эры. Он является одной из старейших исторических достопримечательностей Стамбула. Здание превратили в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.

Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был превращен в музей в 1945 году.

Высший административный суд Турции решил превратить его в мечеть, посчитав, что решение Министерства 1945 года, которое привело к превращению здания в музей, было незаконным.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

24 июля в соборе Святой Софии прошла первая с 1934 года мусульманская молитва.