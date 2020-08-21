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У Стамбулі ще один православний храм перетворять в мечеть

Стамбул, П'ятниця 21 серпня 2020 14:46
У Стамбулі ще один православний храм перетворять в мечеть
Фото: монастир Хора (flickr)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини підписав указ про перетворення монастиря Хора в мечеть

Уряд Туреччини прийняв рішення перетворити в мечеть православний монастир Хора в Стамбулі, де знаходиться відома церква Святого Спасителя. В останні кілька десятків років у монастиря був статус музею.

Про це повідомляють Hurriyet Daily News, ERT.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в п'ятницю, 21 серпня, підписав указ про перетворення монастиря Хора в мечеть.

"Це один з найбільш символічних візантійських пам'яток епохи імператорів Комнінів, відомий своїми шедевральними фресками. Він перетворюється в мечеть за тими ж процедурами, що і собор Святої Софії", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що храм передадуть в Управління у справах релігій, і в ньому будуть закриті візантійські фрески, щоб "зробити з церкви мечеть".

Зазначимо, монастир Хора був побудований в 534 році нашої ери. Він є однією з найстаріших історичних пам'яток Стамбула. Будівлю перетворили в мечеть Кахріє в 1511 році, як і собор Святої Софії після завоювання Константинополя.

Монастир Хора використовувався як мечеть протягом 434 років і був перетворений у музей у 1945 році.

Вищий адміністративний суд Туреччини вирішив перетворити його в мечеть, вважаючи, що рішення Міністерства 1945 року, яке призвело до перетворення будівлі в музей, було незаконним.

Нагадаємо, 10 липня Держрада Туреччини скасувала рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

24 липня у соборі Святої Софії пройшла перша з 1934 року мусульманська молитва.

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