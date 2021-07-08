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Из Стамбула в Кременчуг плывет арсенал тяжелой техники для строительства моста, - "Укравтодор"

Автор: РБК-Украина

Турецкая компания, которая является подрядчиком на строительстве моста через Днепр в Кременчуге, организовала отправку морем из Стамбула первой части арсенала мостостроительной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укравтодор".

На строительных площадках нового моста завершились испытания буронабивных свай, длившиеся несколько месяцев. Как только техника прибудет в Кременчуг, подрядчик начнет строительные работы.

Возведение моста через Днепр в Кременчуге входит в Национальную программу обновления мостов, которая является составляющей программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Это будет вантовый мост, на котором разместятся по две полосы движения в каждую сторону. Протяженность мостового ансамбля вместе с подходами превысит 3 км. Он будет сообщаться с Большой набережной на левом берегу и трассой "Днепр-Мариуполь" на правом.

Единственной переправой через Днепр в черте Кременчуга сегодня остается старый Крюковский мост, через который проходят железнодорожные пути и две дороги государственного значения: М-22 Полтава - Александрия и Н-08 Борисполь - Мариуполь. Он пребывает в аварийном состоянии. И если не выдержит, это приведет к коллапсу как транспортного сообщения, так и промышленности Полтавщины.

По завершению строительства нового моста на Крюковском начнется ремонт, а в будущем он станет исключительно железнодорожным.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил о планах в этом году обновить и построить 245 искусственных сооружений.

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Укравтодор