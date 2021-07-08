Зі Стамбула до Кременчука пливе арсенал важкої техніки для будівництва мосту, - "Укравтодор"

Турецька компанія, яка є підрядником на будівництві мосту через Дніпро у Кременчуці, організувала відправлення морем зі Стамбула першої частини арсеналу мостобудівельної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укравтодор".
На будівельних майданчиках нового мосту завершилися випробування буронабивних палей, які тривали кілька місяців. Щойно техніка дістанеться Кременчука, підрядник почне будівельні роботи.
Зведення мосту через Дніпро у Кременчуці входить до Національної програми відновлення мостів, що є складовою програми президента "Велике будівництво".
Це буде вантовий міст, який матиме по дві смуги руху у кожен бік. Протяжність мостового ансамблю разом з підходами перевищуватиме 3 км. Він сполучатиметься з Великою Набережною на лівому березі та трасою "Дніпро - Маріуполь" на правому.
Єдиною переправою через Дніпро у межах Кременчука сьогодні залишається старий Крюківський міст, через який проходять залізничні колії та дві дороги державного значення: М-22 Полтава - Олександрія, Н-08 Бориспіль - Маріуполь. Він перебуває у передаварійному стані. І якщо не витримає, це призведе до колапсу як транспортного сполучення, так і промисловості Полтавщини.
Після завершення будівництва нового моста на Крюківському почнеться ремонт, а у майбутньому він стане виключно залізничним.
Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив про плани цього року відновити та розбудувати 245 штучних споруд.