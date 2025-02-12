Стамбул "заблокировали" снегопады: что происходит в городе (фото, видео)

В Турции снегопад "накрыл" крупнейший город - Стамбул. Осадки и холодная погода буквально приостановили жизнь местных жителей и гостей одноименной провинции на северо-западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию губернатора провинции Стамбул Давута Гюля в соцсети Х.

Как снегопад нарушил жизнь турецкого Стамбула

По словам чиновника, снегопад продолжает "охватывать" Стамбул и негативно влияет на жизнь людей.

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.#istanbul #kartatili pic.twitter.com/5H5Lomhy9I - Anadolu'da Gündem (@anadoludagundem) 11 февраля 2025 г .

"Согласно метеорологическим данным, по всему городу ожидается продолжение снегопадов и похолодание", - подчеркнул он.

istanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini ilan etti. #karyağışıpic.twitter.com/IQM0VeJjus - Magazin S (@Magazin_SS) 11 февраля 2025 г.

Учитывая такую ситуацию сегодня, 12 февраля, во всех учебных заведениях города приостановили обучение.

İstanbul'da yılın ilk karıyla birlikte tatil haberi de geldi. İstanbul Valisi Gül, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu pic.twitter.com/xetqt6HAsy - İstanbul Ankara Haber (@istanbulAnkaraH) February 11, 2025

Кроме того, определенные категории работников получили на этот день административный отпуск.

"Люди с инвалидностью, люди с хроническими заболеваниями и беременные работники государственных учреждений и организаций будут считаться находящимися в административном отпуске в среду, 12 февраля 2025 года", - сообщил Гюль.

Пост губернатора провинции Стамбул (скриншот: x.com/gul_davut)

Согласно прогнозам Государственной метеорологической службы Турции (Turkish State Meteorological Service), в течение ближайших нескольких дней снега стоит ждать не только в Стамбуле.

На сегодня, 12 февраля, повышенный уровень опасности из-за погодных условий был объявлен в трех провинциях страны - Текирдаг, Кыркларели и Стамбул. Там вероятны сильные снегопады, обледенение и налипание мокрого снега.

Прогноз погоды в Турции на ближайшие дни (инфографика: mgm.gov.tr)