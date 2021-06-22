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Большому Барьерному рифу угрожает опасность из-за изменений климата

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Сидней, Вторник 22 июня 2021 12:23
Большому Барьерному рифу угрожает опасность из-за изменений климата Фото: Большой Барьерный риф (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Последствия глобального потепления может ощутить и Большой Барьерный риф. В ЮНЕСКО считают, что этой экосистеме угрожает опасность.

Об этом сообщает BBC.

В организации говорят, что Большой Барьерный риф должен быть внесен в список Всемирного наследия, которому угрожает опасность. Этот вопрос должен быть решен на заседании ЮНЕСКО в Китае в следующем месяце.

Австралию, в свою очередь, призывают усилить меры по противодействию глобальному потеплению. Риф находится возле этой страны.

Предложение ЮНЕСКО вызвало негодование у представителей туристической отрасли, опасающихся негативного влияния на эту сферу в случае внесения рифа в список.

Большой Барьерный риф, простирающийся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии, попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. После того как в 2017 году ЮНЕСКО впервые подняла вопрос об угрозе для этого объекта.

Напомним, в ООН заявили, что засуха может стать следующей пандемией.

Отметим, глобальное потепление уже коснулось и украинского государства. Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

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глобальное потепление Австралия
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