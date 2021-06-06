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В Турции Мраморное море покрылось слизью: что это и чем грозит

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Турция, Воскресенье 06 июня 2021 14:18
В Турции Мраморное море покрылось слизью: что это и чем грозит Фото: Мраморное море покрылось слизью в Турции (фото twitter.com/anadoluajansi)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Турции в начале июня Мраморное море покрылось серой слизью. Толстый слой слизи распространяется вдоль турецкого побережья недалеко от Стамбула и наносит ущерб морским жителям и рыбакам.

Об этом сообщает агентство BBC.

Экологи говорят, что причиной возникновения этой слизи являются загрязнение и изменения климата. Слизь в Мраморном море - это природный зеленый ил, который возникает из-за того, что водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Впервые такую слизь обнаружили еще в 2007 году, но нынешняя вспышка стала самой большой в истории. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал не допустить проникновения этой слизи в соседние моря.

"Надеюсь, мы спасем наши моря от этой катастрофы, вызванной слизью", - сказал он.

В возникновении слизи Эрдоган винит неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в море, и призвал чиновников провести соответствующее расследование. Турецкое правительство уже направило команду из 300 человек для проверки потенциальных источников загрязнения.

"Я опасаюсь, что если это распространится на Черное море ... проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления", - сказал он.

Серая слизь, в частности, мешает работать турецким рыбакам, поскольку ил забивает моторы лодок и сети. Также слизь перекрывает доступ кислорода, что влечет гибель рыб и других морских обитателей.

Напомним, до этого РБК-Украина писало об опасности экологической катастрофы из-за танкера с химикатами, который тонет вблизи Шри-Ланки.

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