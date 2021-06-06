В Турции Мраморное море покрылось слизью: что это и чем грозит

В Турции в начале июня Мраморное море покрылось серой слизью. Толстый слой слизи распространяется вдоль турецкого побережья недалеко от Стамбула и наносит ущерб морским жителям и рыбакам.

Экологи говорят, что причиной возникновения этой слизи являются загрязнение и изменения климата. Слизь в Мраморном море - это природный зеленый ил, который возникает из-за того, что водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Впервые такую слизь обнаружили еще в 2007 году, но нынешняя вспышка стала самой большой в истории. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал не допустить проникновения этой слизи в соседние моря.

"Надеюсь, мы спасем наши моря от этой катастрофы, вызванной слизью", - сказал он.

A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey's Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry https://t.co/gmc8Ui24nE pic.twitter.com/EmfDiUAB1p — Reuters (@Reuters) June 1, 2021

В возникновении слизи Эрдоган винит неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в море, и призвал чиновников провести соответствующее расследование. Турецкое правительство уже направило команду из 300 человек для проверки потенциальных источников загрязнения.

"Я опасаюсь, что если это распространится на Черное море ... проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления", - сказал он.

Серая слизь, в частности, мешает работать турецким рыбакам, поскольку ил забивает моторы лодок и сети. Также слизь перекрывает доступ кислорода, что влечет гибель рыб и других морских обитателей.