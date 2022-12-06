Стало відомо, скільки жителів Харківської області загинуло від дій армії РФ

Від початку вторгнення РФ у Харківській області російськими військовими було вбито понад 1600 місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
Поліцейські зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Серед загиблих жителів Харківської області є 74 дитини. Загалом було вбито понад 1600 осіб. Після деокупації більшої частини регіону було ексгумовано понад 900 тіл людей.
Правоохоронці повідомили, що змогли виявити 25 місць, в яких вчинялися катування та тортури. Катівні розміщувались в Ізюмі, Вовчанську, Куп'янську та Козачій Лопані.
Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, у Куп’янському районі (Харківська область) відбулась чергова ексгумація. Правоохоронці відшукали тіла трьох осіб, які загинули від рук росіян.
Також правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.
Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.
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