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Стало відомо, скільки жителів Харківської області загинуло від дій армії РФ

Фото: Стало відомо, скільки жителів Харківської області загинуло від дій армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку вторгнення РФ у Харківській області російськими військовими було вбито понад 1600 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

Поліцейські зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Серед загиблих жителів Харківської області є 74 дитини. Загалом було вбито понад 1600 осіб. Після деокупації більшої частини регіону було ексгумовано понад 900 тіл людей.

Правоохоронці повідомили, що змогли виявити 25 місць, в яких вчинялися катування та тортури. Катівні розміщувались в Ізюмі, Вовчанську, Куп'янську та Козачій Лопані.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, у Куп’янському районі (Харківська область) відбулась чергова ексгумація. Правоохоронці відшукали тіла трьох осіб, які загинули від рук росіян.

Також правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

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харковВійна в Україні