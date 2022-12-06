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Стало известно, сколько жителей Харьковской области погибли от действий армии РФ

Фото: Стало известно, сколько жителей Харьковской области погибло от действий армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала вторжения РФ в Харьковской области российскими военными были убиты более 1600 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

Полицейские зарегистрировали более 6600 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди погибших жителей Харьковской области есть 74 ребенка. В общей сложности было убито более 1600 человек. После деоккупации большей части региона было эксгумировано более 900 тел.

Правоохранители сообщили, что смогли обнаружить 25 мест, в которых совершались пытки и пытки. Пытки размещались в Изюме, Волчанске, Купянске и Казачьей Лопани.

Напомним, что в четверг, 24 ноября, в Купянском районе (Харьковская область) прошла очередная эксгумация. Правоохранители отыскали тела трех человек, погибших от рук россиян.

Также стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.

Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

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