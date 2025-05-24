Стало відомо, скільки університетів скоротять в Україні в найближчі роки

"Зараз 360 тисяч випускників проти 800 25 років тому". Чому укрупнюють виші

Часто кажуть, що в Україні забагато університетів, зазначає Михайло Вининцький. Це пов’язано з демографією: 25 років тому щороку було 800 тисяч випускників шкіл, а зараз – лише 500 тисяч, якщо враховувати випускників з тимчасово окупованих територій і тих, хто за кордоном.

"А зараз реальність така, що цього року випускників шкіл буде біля 360 тисяч. 312 тисяч зареєструвалося на НМТ, яке потрібне для вступу саме в університети. Не всі після школи йдуть у вищу освіту. Дехто взагалі вирішує відразу йти на ринок праці, це абсолютно нормально. Біля 50 тисяч випускників йде деінде, зокрема в коледжі, вступ до яких не потребує НМТ," – каже він.

За його словами, це падіння не пов'язане з війною, а з тим, що в нас народжується менше дітей. Війна починається з 2014-го, а кількість потенційних випускників зменшувалася й раніше. Це математична моель розрахунків на основі демографії.

"Вже зараз можу вам сказати, що 2038-го року у нас, ймовірно, буде 250 тисяч випускників шкіл. Їх більше не стане, бо вони вже народилися. А наша мережа вищої освіти побудована з урахуванням потенціалу 800 тисяч вступників щороку, тобто на кількість, яка була 25 років тому", – зазначає заступник голови МОН.

Скільки вишів укрупнять до 2030 року

В європейських університетах у середньому навчається 10 тисяч студентів, в українських – 5 700. Раніше теж було більше, але тоді й народжуваність була вищою. Тож нині маємо кількість вишів, які розраховані на кількість випускників, які були 25 років тому, а не скільки їх є зараз, каже співрозмовник.

"Не грає ролі, хто сидить в цьому кріслі, хто керує міністерством освіти. В країні впродовж наступних 3-5 років має відбутися укрупнення мережі. Це вимога нашої євроінтеграції. Ми маємо донорів, які з цим допомагають. Бо при кожному укрупненні ми маємо можливість робити великі інвестиції: півтора мільйони доларів на науково-навчальне обладнання в кожен заклад. Це непогано", – додає він.

За минулий рік зі структури міністерства освіти вже скоротили 10 вищих навчальних закладів, цього року буде теж ще 10 вищих навчальних закладів. Ми маємо дійти до 100 закладів вищої освіти в нашій мережі до 2030 року.

"Хто до кого приєднається – вирішується індивідуально. Минулого року був заклад, який мав менше тисячі студентів і з фінансової точки зору не міг себе утримувати. Ми його приєднали до іншого, більш потужного. Більшість укрупнень відбувається саме таким способом. Якщо заклад стає менш популярними, контингент падає. Наукові школи, викладацький склад у таких закладах треба рятувати, переводити викладачів і студентів до більших закладів.

Він додає: важливо розуміти, що укрупнення не проводять для економії коштів. Це роблять, щоб забезпечити якісне середовище там, де студенти можуть вчитися, а науково-педагогічні працівники – розвиватися.

"Які ще будуть укрупнювати – назвати поки не можна. Це все індивідуально", – підкреслює Винницький.

В контексті демографії він навів приклад двох областей: Львівськоі і Одеської в них майже однакова кількість населення (по 900 тисяч), але в Одесі " 12 вишів проти 4 у Львові.

"Це велика різниця. Одеський університет імені Мечникова має потужну академічну базу, тому його планують укрупнити, приєднавши інші заклади. Багато з них втратили галузеву специфіку, тож їх слід об’єднувати й розвивати як технологічні чи морські університети", – зазначає він.

Чи скоротять переміщені університети

Заступник міністра додав, що переміщені виші з прифронтових територій зараз мають можливість "спробувати себе знайти".

"Але з кожним роком продовження війни бачимо, що самобутність переміщених університетів втрачається, як і їхні фінансові і наукові показники. Тому там з часом укрупнення також має відбутися", – каже Вининцький.