Стало известно, сколько университетов сократят в Украине в ближайшие годы

"Сейчас 360 тысяч выпускников против 800 25 лет назад". Почему укрупняют вузы

Часто говорят, что в Украине слишком много университетов, отмечает Михаил Вининский. Это связано с демографией: 25 лет назад ежегодно было 800 тысяч выпускников школ, а сейчас –- всего 500 тысяч, если учитывать выпускников с временно оккупированных территорий и тех, кто за рубежом.

"А сейчас реальность такова, что в этом году выпускников школ будет около 360 тысяч. 312 тысяч зарегистрировалось на НМТ, которое нужно для поступления именно в университеты. Не все после школы идут в высшее образование. Некоторые вообще решают сразу идти на рынок труда, это абсолютно нормально. Около 50 тысяч выпускников идет в другие места, в частности в колледжи, поступление в которые не требует НМТ," – говорит он.

По его словам, это падение не связано с войной, а с тем, что у нас рождается меньше детей. Война начинается с 2014-го, а количество потенциальных выпускников уменьшалось и раньше. Это математическая моэль расчетов на основе демографии.

"Уже сейчас могу вам сказать, что в 2038-м году у нас, вероятно, будет 250 тысяч выпускников школ. Их больше не станет, потому что они уже родились. А наша сеть высшего образования построена с учетом потенциала 800 тысяч поступающих ежегодно, то есть на количество, которое было 25 лет назад", – отмечает заместитель главы МОН.

Сколько вузов укрупнят до 2030 года

В европейских университетах в среднем учится 10 тысяч студентов, в украинских – 5 700. Раньше тоже было больше, но тогда и рождаемость была выше. Поэтому сейчас имеем количество вузов, которые рассчитаны на количество выпускников, которые были 25 лет назад, а не сколько их сейчас, говорит собеседник.

"Не играет роли, кто сидит в этом кресле, кто руководит министерством образования. В стране в течение следующих 3-5 лет должно произойти укрупнение сети. Это требование нашей евроинтеграции. У нас есть доноры, которые с этим помогают. Потому что при каждом укрупнении мы имеем возможность делать большие инвестиции: полтора миллиона долларов на научно-учебное оборудование в каждое заведение. Это неплохо", – добавляет он.

За прошлый год из структуры министерства образования уже сократили 10 высших учебных заведений, в этом году будет тоже еще 10 высших учебных заведений. Мы должны дойти до 100 высших учебных заведений в нашей сети до 2030 года.

"Кто к кому присоединится - решается индивидуально. В прошлом году было заведение, которое имело менее тысячи студентов и с финансовой точки зрения не могло себя содержать. Мы его присоединили к другому, более мощному. Большинство укрупнений происходит именно таким способом. Если заведение становится менее популярными, контингент падает. Научные школы, преподавательский состав в таких заведениях надо спасать, переводить преподавателей и студентов в большие заведения.

Он добавляет: важно понимать, что укрупнение не проводят для экономии средств. Это делают, чтобы обеспечить качественную среду там, где студенты могут учиться, а научно-педагогические работники– развиваться.

"Какие еще будут укрупнять – назвать пока нельзя. Это все индивидуально", – подчеркивает Винницкий.

В контексте демографии он привел пример двух областей: Львовской и Одесской в них почти одинаковое количество населения (по 900 тысяч), но в Одессе 12 вузов против 4 во Львове.

"Это большая разница. Одесский университет имени Мечникова имеет мощную академическую базу, поэтому его планируют укрупнить, присоединив другие заведения. Многие из них потеряли отраслевую специфику, поэтому их следует объединять и развивать как технологические или морские университеты", – отмечает он.

Сократят ли перемещенные университеты

Заместитель министра добавил, что перемещенные вузы с прифронтовых территорий сейчас имеют возможность "попробовать себя найти".

"Но с каждым годом продолжения войны видим, что самобытность перемещенных университетов теряется, как и их финансовые и научные показатели. Поэтому там со временем укрупнение также должно произойти", – говорит Вининский.