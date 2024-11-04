Стало відомо, скільки українців постраждали від мін з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні від мін постраждало понад тисячу людей. Серед них - 100 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки у Telegram.
"Станом на 01.11.2024 з початку повномасштабного вторгнення в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 068 осіб, з яких діти - 100, дорослі - 968", - сказано в повідомленні.
В управлінні протимінної діяльності також уточнили, що серед постраждалих:
Українські правоохоронці відкривають кримінальні провадження щодо порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни за фактами кожного підриву українців на російських мінах.
До речі, на початку жовтня стало відомо, що російські окупанти почали маскувати міни "Пелюсток", щоб вони стали ще непомітнішими.
Ворог обмазує міни клеєм і обвалює у ґрунті, пилу чи листі. Тоді міни можуть здатися камінням чи сміттям.
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