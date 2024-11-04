RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Стало известно, сколько украинцев пострадало от мин с начала войны

Иллюстративное фото: с начала войны от мин пострадало более тысячи украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украине от мин пострадало более тысячи человек. Среди них - 100 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в Telegram.

"По состоянию на 01.11.2024 с начала полномасштабного вторжения в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 068 человек, из которых дети - 100, взрослые - 968", - сказано в сообщении. 

В управлении противоминной деятельности также уточнили, что среди пострадавших: 

  • 199 фермеров;
  • 80 пенсионеров;
  • 112 работников критической инфраструктуры;
  • 79 водителей; 
  • 90 учеников. 

Украинские правоохранители открывают уголовные производства касательно нарушения россиянами правил и обычаев ведения войны по фактам каждого подрыва украинцев на российских минах. 

К слову, в начале октября стало известно, что российские оккупанты начали маскировать мины "Лепесток", чтобы они стали еще более незаметными.

Враг обмазывает мины клеем и обваливает в почве, пыли или листьях. Тогда мины могут показаться камнями или мусором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине