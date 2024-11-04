Стало известно, сколько украинцев пострадало от мин с начала войны

"По состоянию на 01.11.2024 с начала полномасштабного вторжения в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 068 человек, из которых дети - 100, взрослые - 968", - сказано в сообщении.

В управлении противоминной деятельности также уточнили, что среди пострадавших:

199 фермеров;

80 пенсионеров;

112 работников критической инфраструктуры;

79 водителей;

90 учеников.

Украинские правоохранители открывают уголовные производства касательно нарушения россиянами правил и обычаев ведения войны по фактам каждого подрыва украинцев на российских минах.