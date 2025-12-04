Стало відомо, скільки українців минулоріч задекларували дохід від оренди житла

За її словами, які вона озвучила під час круглого столу з питань удосконалення ринку оренди приватного житла в Україні та впровадження інструментів державної підтримки населення, організованого за підтримки Світового Банку та Міжнародної організації з міграції, це свідчить про те, що ринок оренди як був, так і лишається більше ніж на 90% тіньовим. Єдиним рішенням, що дозволить вивести ринок з тіні, буде зменшення податкового навантаження - навіть попри те, що в умовах війни воно буде непопулярним.

За її словами, коли в Комітеті доопрацювали до другого читання законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", однією з найдискусійніших правок була норма щодо обовʼязкової офіційної реєстрації всіх договорів оренди житла в спеціальній цифровій системі. Однак цю норму зрештою підтримати не змогли – навряд законопроєкт можна буде провести через сесійну залу, якщо вона залишиться.

"Причина в тому, що офіційна реєстрація договорів означатиме для орендодавця сплату податку в розмірі 23%, як відбувається зараз. Саме через це ринок оренди тіньовий більше ніж на 90%. Саме через це люди не хочуть показувати свої білі договори, не хочуть їх оформлювати офіційно, не хочуть звертатися до нотаріусів", - зауважила Шуляк.

Про сірий ринок красномовно свідчать і цифри. Так, за даними Світового Банку, презентованими за заході, торік лише 900 осіб задекларували дохід від здачі в оренду житлової нерухомості на загальну суму в майже 3 млн грн. За даними ДПС, за останній звітний період було зареєстровано майже 3,5 тис. декларацій на суму в 466 млн грн, однак йдеться не лише про житлову нерухомість. Водночас це і пояснює, чому субсидіями на оренду житла, за даними Пенсійного фонду, змогли скористатися лише 83 родини з числа ВПО.

Таким чином, акцентувала Олена Шуляк, єдиним рішенням, яке дозволить вивести ринок з тіні, буде зменшення податкового навантаження – навіть попри те, що в умовах війни воно буде непопулярним з урахуванням того, що бюджет зараз потрібно наповнювати всіма способами. Але без цього, наголосила парламентарка, ринок оренди вивести з тіні буде, на жаль, майже неможливо.

Другим пунктом, без вирішення якого не вдасться створити прозорий ринок оренди, що працює за європейськими правилами, є впорядкування роботи фахівців з нерухомості. Вже були сотні тисяч звернень від громадян щодо шахрайств з боку рієлторів. Поки на законодавчому рівні не прописано, чим має регулюватись їхня діяльність, що вони зобовʼязані роботи, а чого робити не мають права.

"Була зареєстрована петиція і до Президента, і до уряду про те, що дуже багато шахрайства з боку рієлторів, які працюють не за сучасними європейськими правилами. Тому треба також упорядкувати ринок тих посередників, які працюють на ринку нерухомості", - зауважила Олена Шуляк.

Наостанок вона додала, що у Верховній Раді сподіваються на остаточне ухвалення законопроєкту №12377 до кінця поточного року, оскільки це дедлайн, зафіксований в умовах програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує до 2027 року фінансову підтримку в розмірі 50 млрд євро. Ухвалення цього законопроєкту, зазначила Олена Шуляк, сприятиме появі в Україні цивілізованого ринку оренди.