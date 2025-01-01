Стало відомо скільки українських пілотів пройшли підготовку до польотів на F-16 у Британії

Як зазначили у посольстві, українські пілоти пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку.

"Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях", - сказано у повідомленні посольства.

Передача винищувачів F-16 для України

Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію у 2023 році з метою надання бойових літаків F-16. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

Вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16. Однак все ще не відомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія. Згодом стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Також варто нагадати, що наприкінці серпня минулого року Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".