Стало відомо, скільки цивільних все ще перебуває у Покровську

За його словами, вже майже місяць російська армія інтенсивно атакує Покровську громаду за допомогою керованих авіабомб, артилерії та FPV-дронів. Він заважив, що наразі у місті немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований.

"Критична інфраструктура вся зруйнована, соціальна інфраструктура вся зруйнована. Також багатоповерхівки, особливо на в'їзді від міста, там де 1-2 км залишилось до міста, зруйновано майже все", - розповів Добряк.

Він також додав, що евакуація з міста ще триває, але стає дедалі небезпечнішою з кожним днем. До більшості районів доїхати евакуаційним транспортом уже неможливо, тому люди виходять пішки.

Також через загострення безпекової ситуації завезти продукти до Покровська майже неможливо, тож магазини найближчими днями будуть зачинятися.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Протягом останніх днів Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв про інтенсивні бойові дії в цьому регіоні.

Раніше ми писали, що українські Сили спецоперацій провели зразкову операцію на Покровському напрямку. Було знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.

Також на початку липня росіяни вдарили безпілотником по евакуаційному автомобілю у Покровську Донецької області в момент порятунку важкопоранених. В результаті обстрілу постраждав поліцейський.