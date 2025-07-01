Росіяни вдарили по евакуаційному авто у Покровську: поранено поліцейського, є загиблий

Росіяни вдарили безпілотником по евакуаційному автомобілю у Покровську Донецької області в момент порятунку важкопоранених. В результаті обстрілу постраждав поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Мішенню ворога стала цивільна пара на велосипедах. Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення, у 42-річного водія сталась травматична ампутація ноги. Поліцейські знайшли їх просто на дорозі, надали першу допомогу та помчали до лікарні разом зі ще одним пораненим", - зазначили у нацполіції.

Зазначається, що у цю мить російські війська вдарили по автомобілю дроном "Молнія". Машина отримала численні пошкодження та не могла їхати далі.

"Наш колега був поранений, а на руках – людина на межі життя та смерті. Ми викликали підмогу та відправили з нею цивільних поранених, сподіваючись на диво. Але його не сталось, Росія забрала ще одне життя", – розповів начальник підрозділу "Білий янгол" Геннадій Юдін.

Повідомляється, що наразі поранений поліцейський проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає.