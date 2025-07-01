Росіяни вдарили по евакуаційному авто у Покровську: поранено поліцейського, є загиблий
Росіяни вдарили безпілотником по евакуаційному автомобілю у Покровську Донецької області в момент порятунку важкопоранених. В результаті обстрілу постраждав поліцейський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"Мішенню ворога стала цивільна пара на велосипедах. Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення, у 42-річного водія сталась травматична ампутація ноги. Поліцейські знайшли їх просто на дорозі, надали першу допомогу та помчали до лікарні разом зі ще одним пораненим", - зазначили у нацполіції.
Зазначається, що у цю мить російські війська вдарили по автомобілю дроном "Молнія". Машина отримала численні пошкодження та не могла їхати далі.
"Наш колега був поранений, а на руках – людина на межі життя та смерті. Ми викликали підмогу та відправили з нею цивільних поранених, сподіваючись на диво. Але його не сталось, Росія забрала ще одне життя", – розповів начальник підрозділу "Білий янгол" Геннадій Юдін.
Повідомляється, що наразі поранений поліцейський проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає.
Ситуація на Покровському напрямку
Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Протягом останніх днів Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв про інтенсивні бойові дії в цьому регіоні.
Раніше ми писали, що українські Сили спецоперацій провели зразкову операцію на Покровському напрямку. Було знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.
А на початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.
За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.
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