Стало відомо, скільки тривала розмова Трампа та Путіна

Відомо, що Трамп та Путін почали свою розмову близько 16:00 за київським часом, вони говорили понад півтори години.

Як пише Reuters, їх розмова тривала понад 2,5 години.

Наразі ні американські, ні російські представники не розголошують деталей розмови. Однак CNN пише, посилаючись на російські джерела, що розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре".

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Розмова Трампа та Путіна

Напередодні ввечері Трамп повідомив, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону.

Ймовірно, Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню на театрі російсько-українських воєнних дій. Цю пропозицію США висунули Україні під час перемовин у Саудівській Аравії.