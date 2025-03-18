Стало известно, сколько длился разговор Трампа и Путина

Известно, что Трамп и Путин начали свой разговор около 16:00 по киевскому времени, они говорили более полутора часов.

Как пишет Reuters, их разговор длился более 2,5 часа.

Сейчас ни американские, ни российские представители не разглашают деталей разговора. Однако CNN пишет, ссылаясь на российские источники, что разговор Трампа и Путина прошел "очень хорошо".

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Разговор Трампа и Путина

Накануне вечером Трамп сообщил, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона.

Вероятно, Трамп и Путин обсуждали вопрос 30-дневного режима прекращения огня на территории российско-украинских военных действий. Это предложение США выдвинули Украине во время переговоров в Саудовской Аравии.