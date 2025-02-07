Стало відомо, скільки Росія заробила за рахунок транзиту нафти через Україну

За інформацією джерел, знайомих з даними міненерго Росії, на Угорщину припало 42% постачань, які торік були стабільними і становили 4,8 млн тонн. Експорт до Словаччини впав на 13% до 4 млн тонн, а поставки до Чехії скоротилися до 2,7 млн тонн.

За підсумками 2024 року середня ціна російської нафти Urals для розрахунку податків оцінюється в 67,85 за барель. Таким чином, Москва заробляє 15,6 млн доларів на день або близько 5,7 млрд доларів на рік.

Аналогічну суму (близько 5 млрд доларів) Росія отримувала за рахунок транзиту газу через Україну в країни Східної Європи. Однак Київ відмовився продовжувати контракт, який закінчився 1 січня 2025 року.

Росія постачає нафту через Україну побудованим за радянських часів трубопроводом "Дружба", південна гілка якого з'єднує російські нафтові родовища з нафтопереробними заводами, контрольованими MOL, в Угорщині та Словаччині та PKN Orlen, у Чеській Республіці.

У грудні 2024 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії. "Поки ми не можемо порушити угоду про асоціацію. У зв'язку з тим технічно компанія відповідно продовжує транзит за запитом європейської сторони. Але ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули", - додав він.

Як зазначає агентство Reuters, північна гілка трубопроводу "Дружба" йде до Польщі та Німеччини з Білорусі. Німеччина і Польща припинили закупівлі нафти у Москви 2023 року через війну проти України. Тепер Німеччина отримує нафту з Казахстану цим маршрутом. Минулого року ця центральноазіатська країна експортувала до Німеччини трубопроводом "Дружба" 1,5 млн тонн нафти.