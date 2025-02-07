Стало известно, сколько Россия заработала за счет транзита нефти через Украину

По информации источников, знакомых с данными минэнерго России, на Венгрию пришлось 42% поставок, которые в прошлом году были стабильными и составили 4,8 млн тонн. Экспорт в Словакию упал на 13% до 4 млн тонн, а поставки в Чехию сократились до 2,7 млн тонн.

По итогам 2024 года средняя цена российской нефти Urals для расчета налогов оценивается в 67,85 за баррель. Таким образом, Москва зарабатывает 15,6 млн долларов в день или порядка 5,7 млрд долларов в год.

Аналогичную сумму (порядка 5 млрд долларов) Россия получала за счет транзита газа через Украину в страны Восточной Европы. Однако Киев отказался продлевать контракт, который закончился 1 января 2025 года.

Россия поставляет нефть через Украину по построенному в советское время трубопроводу "Дружба", южная ветка которого соединяет российские нефтяные месторождения с нефтеперерабатывающими заводами, контролируемыми MOL, в Венгрии и Словакии и PKN Orlen, в Чешской Республике.

В декабре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с европейской энергетической хартией. "Пока мы не можем нарушить соглашение об ассоциации. В связи с тем технически компания соответственно продолжает транзит по запросу европейской стороны. Но мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы", - добавил он.

Как отмечает агентство Reuters, северная ветка трубопровода "Дружба" идет в Польшу и Германию из Беларуси. Германия и Польша прекратили закупки нефти у Москвы в 2023 году из-за войны против Украины. Теперь Германия получает нефть из Казахстана по этому маршруту. В прошлом году эта центральноазиатская страна экспортировала в Германию по трубопроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти.