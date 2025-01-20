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Стало відомо, скільки "нових" Ту-160 та Ту-22М3 побудувала РФ

Понеділок 20 січня 2025 16:49
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Стало відомо, скільки "нових" Ту-160 та Ту-22М3 побудувала РФ Ілюстративне фото: стало відомо, скільки "нових" Ту-160 та Ту-22М3 побудувала РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Наразі Російська Федерація немає можливості виготовляти "з нуля" нові бомбардувальники Ту-160 і Ту-22М3. Однак росіяни використовують заготовки радянських часів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал Defense Express.

Як пише видання, наразі РФ для створення формально "нових" бомбардувальників використовує заготовки радянських часів. Вони десятиліттями стояли в цехах Казанського авіазаводу (КАПО).

Зокрема, у 2022-2023 роках Росія зробила з цих заготовок три бомбардувальники Ту-160, які отримали позначення Ту-160М. Також відомо, що до лютого 2022-го на Казанському авіазаводі "застряг" один стройовий Ту-160. Йог також було модернізовано.

Наразі відомо, що всі чотири Ту-160М росіяни хочуть ввести в стрій у 2025 році, раніше це планували ще у 2023-му. Одна з причин переносу термінів - труднощі із двигунами та бортовим радіоелектронним обладнанням.

Як вважають у Defense Express, гіршою є ситуація із Ту-22М3, адже до лютого 2022 року на майданчику КАПО помітили шість корпусів цих літаків.

"Максимум два із шести корпусів використали або для ролі "донорів запчастин", або для виготовлення корпусу модернізованого Ту-22М3М", - пише видання.

За даними видання, перший такий літак росіяни викотили у 2018 році, а другий - у 2023-му. Наразі це всі наявні бомбардувальники Ту-22М3М. Однак у 2012-му планувалося модернізувати на КАПО до 2020-го до 30 бомбардувальників Ту-22М3.

Удар по нафтобазі в Енгельсі

Нагадаємо, що у ніч проти 8 січня в російському Енгельсі пролунали вибухи, місцева влада та жителі розповідали про атаку дронів та роботу ППО. Тоді ж стало відомо, що на нафтобазі в районі міста Енгельс сталася пожежа.

А вже 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.

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