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Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили за тиждень на півдні

Фото: стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили за тиждень на півдні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили 179 населених пунктів на правому березі Дніпра протягом тижня. Було деокуповано більше 4,5 тисяч квадратних кілометрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Наразі на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи, у тому числі розмінувальні.

При цьому російські окупанти не припиняють обстрілів позицій українських підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, а також ведуть повітряну розвідку.

Окупанти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.

Загарбники також продовжують оборонні дії та облаштування фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, президент України Володимира Зеленського українські військові встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

Окрім того, мешканців Херсона просять завтра не наближатися до центральної частини міста через роботи з розмінування.

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