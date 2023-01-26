Стало відомо, скільки медзакладів в окупації отримує фінансування від України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МОЗ України Віктора Ляшка.

"Наша позиція щодо медиків, які зараз працюють на територіях, що перебувають в тимчасовій окупації – незмінна. Це українські лікарі та медичні сестри. Вони рятують життя та лікують українських пацієнтів. Отже, вони мають отримувати українську заробітну плату. Україна своїх не залишає", - зазначив Ляшко.

За його словами, Національна служба здоров’я продовжує процес контрактування медзакладів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, свої пропозиції подали 73 медичні заклади, які працюють в окупації на території Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

"Наразі ми тримаємо зв’язок з левовою часткою медичних закладів, що перебувають в тимчасовій окупації. У 2023 році кожному медзакладу, з керівництвом якого встановлено належний зв’язок і який укладе контракт із НСЗУ, будуть перераховуватися кошти у розмірі місячного фонду оплати праці", - додав міністр.