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Стало відомо, скільки медзакладів в окупації отримує фінансування від України

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Україна, Четвер 26 січня 2023 16:29
Стало відомо, скільки медзакладів в окупації отримує фінансування від України Фото: очільник МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованих територіях України існує 73 медичних заклади, які продовжують отримувати фінансування, а персонал заробітну плату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МОЗ України Віктора Ляшка.

"Наша позиція щодо медиків, які зараз працюють на територіях, що перебувають в тимчасовій окупації – незмінна. Це українські лікарі та медичні сестри. Вони рятують життя та лікують українських пацієнтів. Отже, вони мають отримувати українську заробітну плату. Україна своїх не залишає", - зазначив Ляшко.

За його словами, Національна служба здоров’я продовжує процес контрактування медзакладів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, свої пропозиції подали 73 медичні заклади, які працюють в окупації на території Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

"Наразі ми тримаємо зв’язок з левовою часткою медичних закладів, що перебувають в тимчасовій окупації. У 2023 році кожному медзакладу, з керівництвом якого встановлено належний зв’язок і який укладе контракт із НСЗУ, будуть перераховуватися кошти у розмірі місячного фонду оплати праці", - додав міністр.

Ще у серпні минулого року було відомо, що від початку російського вторгнення в окупації працюють 649 лікарень, які Україна продовжує фінансувати.

Росія від початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних закладів, пошкодила - близько тисячі.

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