Украина продолжает финансировать более 600 больниц в оккупации, - Минздрав

С начала российского вторжения в оккупации работают 649 больниц, которые Украина продолжает финансировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МОЗ Украины .

В июле НСЗУ перечислила таким больницам 2,6 млрд гривен. За полгода по программе медицинских гарантий, было направлено 17 млрд гривен. Также Яременко подчеркнул, что Россия продолжает блокировать поставки любых лекарств с подконтрольных Украине территорий и временно оккупированы.

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и те, которые касаются линии фронта, получают 1/12 объема годового финансирования", - сказал Яременко.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Алексея Яременко, больницы с которыми удалось установить связь продолжают получать финансирование. Средства направляют на поддержку работы больниц, в частности на зарплаты медикам.

Напомним, что Россия не соглашается на коридоры для доставки лекарств на оккупированные территории уже полгода.

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