UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, скільки кораблів вийшло з українських портів за час дії "Зернового коридору"

Фото: Зерновим коридором за весь час пройшло 605 кораблів (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олег Васьків

За 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів у рамках роботи "Зернового коридору" пройшло 605 кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессслужбу Міністерства економіки.

"За 28 днів грудня вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 мільйона тонн агропродукції. Середня кількість кораблів, відправлених за день, зараз становить менше 4", - зазначили у відомстві.

Загально за час роботи з України вивезли 15,9 мільйона тонн агропродукції. Зокрема пшениці - 4,7 мільйона тонн, кукурудзи - 7 мільйона тонн.

По місяцях експорт продукції становив:

  • Серпень - 1,7 мільйона тонн;
  • Вересень - 3,9 мільйона тонн;
  • Жовтень - 4,2 мільйона тонн;
  • Листопад - 2,6 мільйона тонн;
  • Грудень(станом на 28.12) - 3,6 мільйона тонн.

"У рамках зернової ініціативи з України вийшло 9 кораблів по програмі ООН з вантажем 300 тисяч тонн агропродукції. Також, в межах програми Grain from Ukraine, уже відправлено 3 кораблі з вантажем 80 тисяч тонн пшениці в нужденні країни Африки", - додали у Мінекономіки.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про збільшення обсягів гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та змінив умови постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВійна Росії проти України