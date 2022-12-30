Стало відомо, скільки кораблів вийшло з українських портів за час дії "Зернового коридору"

"За 28 днів грудня вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 мільйона тонн агропродукції. Середня кількість кораблів, відправлених за день, зараз становить менше 4", - зазначили у відомстві.

Загально за час роботи з України вивезли 15,9 мільйона тонн агропродукції. Зокрема пшениці - 4,7 мільйона тонн, кукурудзи - 7 мільйона тонн.

По місяцях експорт продукції становив:

Серпень - 1,7 мільйона тонн;

Вересень - 3,9 мільйона тонн;

Жовтень - 4,2 мільйона тонн;

Листопад - 2,6 мільйона тонн;

Грудень(станом на 28.12) - 3,6 мільйона тонн.

"У рамках зернової ініціативи з України вийшло 9 кораблів по програмі ООН з вантажем 300 тисяч тонн агропродукції. Також, в межах програми Grain from Ukraine, уже відправлено 3 кораблі з вантажем 80 тисяч тонн пшениці в нужденні країни Африки", - додали у Мінекономіки.