Стало відомо, скільки кораблів вийшло з українських портів за час дії "Зернового коридору"

За 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів у рамках роботи "Зернового коридору" пройшло 605 кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессслужбу Міністерства економіки.
"За 28 днів грудня вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 мільйона тонн агропродукції. Середня кількість кораблів, відправлених за день, зараз становить менше 4", - зазначили у відомстві.
Загально за час роботи з України вивезли 15,9 мільйона тонн агропродукції. Зокрема пшениці - 4,7 мільйона тонн, кукурудзи - 7 мільйона тонн.
По місяцях експорт продукції становив:
"У рамках зернової ініціативи з України вийшло 9 кораблів по програмі ООН з вантажем 300 тисяч тонн агропродукції. Також, в межах програми Grain from Ukraine, уже відправлено 3 кораблі з вантажем 80 тисяч тонн пшениці в нужденні країни Африки", - додали у Мінекономіки.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про збільшення обсягів гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та змінив умови постачання.
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