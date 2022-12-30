RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, сколько кораблей вышло из украинских портов за время действия "Зернового коридора"

Фото: Зерновым коридором за все время прошли 605 кораблей (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олег Васкив

За 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы "Зернового коридора" прошли 605 кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

"За 28 дней декабря вышли 100 кораблей с грузом в 3,6 миллиона тонн агропродукции. Среднее количество кораблей, отправленных за день, сейчас составляет менее 4", - отметили в ведомстве.

Всего за время работы из Украины было вывезено 15,9 миллиона тонн агропродукции. В частности, пшеницы - 4,7 миллиона тонн, кукурузы - 7 миллиона тонн.

По месяцам экспорт продукции составил:

  • Август - 1,7 миллиона тонн;
  • Сентябрь - 3,9 миллиона тонн;
  • Октябрь - 4,2 миллиона тонн;
  • Ноябрь - 2,6 миллиона тонн;
  • Декабрь (по состоянию на 28.12) - 3,6 миллиона тонн.

"В рамках зерновой инициативы из Украины вышло 9 кораблей по программе ООН с грузом 300 тысяч тонн агропродукции. Также, в рамках программы Grain from Ukraine, уже отправлены 3 корабля с грузом 80 тысяч тонн пшеницы в нуждающиеся страны Африки", - добавили в Минэкономики.

Напомним, Кабмин принял решение об увеличении объемов гуманитарной помощи государствам Африки и Азии и изменил условия снабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореВойна России против Украины