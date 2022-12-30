Стало известно, сколько кораблей вышло из украинских портов за время действия "Зернового коридора"

За 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы "Зернового коридора" прошли 605 кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.
"За 28 дней декабря вышли 100 кораблей с грузом в 3,6 миллиона тонн агропродукции. Среднее количество кораблей, отправленных за день, сейчас составляет менее 4", - отметили в ведомстве.
Всего за время работы из Украины было вывезено 15,9 миллиона тонн агропродукции. В частности, пшеницы - 4,7 миллиона тонн, кукурузы - 7 миллиона тонн.
По месяцам экспорт продукции составил:
"В рамках зерновой инициативы из Украины вышло 9 кораблей по программе ООН с грузом 300 тысяч тонн агропродукции. Также, в рамках программы Grain from Ukraine, уже отправлены 3 корабля с грузом 80 тысяч тонн пшеницы в нуждающиеся страны Африки", - добавили в Минэкономики.
Напомним, Кабмин принял решение об увеличении объемов гуманитарной помощи государствам Африки и Азии и изменил условия снабжения.
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