Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Військові зазначили, що угруповання ворожого флоту з 13 суден маневрує, притискаючись до південного узбережжя Криму.
"Напоготові росіяни тримають 3 надводні ракетоносії, а значить і 24 "Калібри", - вказали в ОК "Південь".
Наші воїни закликали громадян правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також зберігати мудрість, виваженість і спокій.
Нагадаємо, ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці.
До слова, українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.
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