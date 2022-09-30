Стало известно, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море ныне находятся 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Военные отметили, что группировка вражеского флота из 13 судов маневрирует, прижимаясь к южному побережью Крыма.
"Наготовые россияне держат 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 "Калибра", - указали в ОК "Юг".
Наши воины призывали граждан правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также сохранять мудрость, взвешенность и спокойствие.
Напомним, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке.
К слову, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.
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