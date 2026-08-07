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Стало відомо, скільки грошей Україна отримає від НАТО цього і наступного року

03:58 07.08.2026 Пт
2 хв
Приблизно таку ж суму союзники обіцяють виділити й наступного року
aimg Катерина Коваль
Стало відомо, скільки грошей Україна отримає від НАТО цього і наступного року Фото: українські військові проходять підготовку в межах програм країн НАТО (Getty Images)
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Держави-члени НАТО нададуть Україні 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання у 2026 році, і щонайменше таку ж суму планують виділити у 2027-му.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Скільки українських військових пройшли навчання

Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців взяли участь у програмах, реалізованих державами-членами НАТО. Координувати ці зусилля допомагає Ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU).

По всьому Альянсу українські військові проходять підготовку за різними напрямами - тактика ведення бою, медична допомога, протиповітряна оборона.

Що каже командування NSATU

"Тепер Україна має єдиний координаційний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, ми маємо експертизу. Навчання, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням. І, звісно, допомога українським силам завдяки наданню їм підтримки, щоб вони могли зосередитись на безпосередніх бойових діях", - наголосив заступник командувача NSATU генерал-майор Майк Келлер.

Що кажуть інструктори з інших країн

Капітан Петтер зі збройних сил Норвегії зазначив, що саме українські військові зараз воюють, а не інструктори з інших країн.

"Ми робимо абсолютно все, що можемо, щоб підвищити рівень підготовки солдатів", - сказав він.

Нагадаємо, дискусія навколо перспектив України в НАТО останнім часом лише загострюється. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував вступ України в НАТО у нинішній моделі розвитку Альянсу, натомість запропонувавши орієнтуватись на нові оборонні союзи.

Сама тема членства помітно загальмувалась - навіть на нещодавньому саміті НАТО в Анкарі це питання не підіймалось, попри присутність Зеленського.

Водночас Україна вже отримала альтернативний формат співпраці - ще в листопаді 2025 року країна приєдналась до Об'єднаних експедиційних сил (JEF) як розширений партнер, ставши першою державою поза об'єднанням, що отримала такий статус.

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