Стало відомо, скільки громад у Донецькій області живе без газопостачання та світла

У Донецькій області 10 громад наразі перебувають без газопостачання та електроенергії через постійні обстріли російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Найбільш критична ситуація зараз у таких населених пунктах, як Мар’їнка, Красногорівка, Великоновосілківська громада, Вугледар, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Сіверськ, Соледар", - заявив Кириленко.
За його словами, це ті громади та населені пункти, де відновити газопостачання та електропостачання наразі неможливо. Очільник області пояснив, що газоводи йдуть по лінії фронту та відновити їх неможливо. Ворог спостерігає за будь-яким рухом цивільного населення та починає обстрілювати бригади енергетиків та комунальників.
"Якщо брати енергозабезпечення, то є, наприклад, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Бахмут, Соледар, Сіверськ, там лінії електромереж зруйновані настільки, що вони рахуються навіть в кілометрових довжинах", - пояснив Кириленко.
Водночас у 9 громадах газопостачання відновили повністю, в 11 лише частково. В тих населених пунктах, де люди відмовляються від евакуації, надаються альтернативні джерела опалення. Мова йде про дрова та буржуйки.
Нагадаємо, що на ранок середи, 30 листопада, російські окупанти вбили 5 мешканців Донецької області, ще 15 отримали поранення.
Як повідомлялось, у вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, обравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Граду", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.
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