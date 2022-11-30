Стало известно, сколько громад в Донецкой области живет без газоснабжения и света

"Самая критическая ситуация сейчас в таких населенных пунктах, как Марьинка, Красногоровка, Великоновоселковская громад, Угледар, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Северск, Соледар", - заявил Кириленко.

По его словам, это те общины и населенные пункты, где возобновить газоснабжение и электроснабжение невозможно. Глава области пояснил, что газоводы идут по линии фронта и восстановить их невозможно. Враг наблюдает за любым движением гражданского населения и обстреливает бригады энергетиков и коммунальщиков.

"Если брать энергообеспечение, то есть, например, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Бахмут, Соледар, Северск, там линии электросетей разрушены настолько, что они числятся даже в километровых длинах", - пояснил Кириленко.

В то же время в 9 громадах газоснабжение возобновили полностью, в 11 лишь частично. В населенных пунктах, где люди отказываются от эвакуации, предоставляются альтернативные источники отопления. Речь идет о дровах и буржуйках.