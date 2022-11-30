Стало известно, сколько громад в Донецкой области живет без газоснабжения и света

В Донецкой области 10 громадах сейчас находятся без газоснабжения и электроэнергии из-за постоянных обстрелов российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Самая критическая ситуация сейчас в таких населенных пунктах, как Марьинка, Красногоровка, Великоновоселковская громад, Угледар, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Северск, Соледар", - заявил Кириленко.
По его словам, это те общины и населенные пункты, где возобновить газоснабжение и электроснабжение невозможно. Глава области пояснил, что газоводы идут по линии фронта и восстановить их невозможно. Враг наблюдает за любым движением гражданского населения и обстреливает бригады энергетиков и коммунальщиков.
"Если брать энергообеспечение, то есть, например, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Бахмут, Соледар, Северск, там линии электросетей разрушены настолько, что они числятся даже в километровых длинах", - пояснил Кириленко.
В то же время в 9 громадах газоснабжение возобновили полностью, в 11 лишь частично. В населенных пунктах, где люди отказываются от эвакуации, предоставляются альтернативные источники отопления. Речь идет о дровах и буржуйках.
Напомним, что к утру среды, 30 ноября, российские оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще 15 получили ранения.
Как сообщалось, во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области, избрав своей целью жилищный сектор. Из-за обстрела, который велся из "Града", один человек погиб, еще три человека получили ранения.
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