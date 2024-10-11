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Стало відомо, скільки газу видобула група "Нафтогаз" з початку 2024 року

П'ятниця 11 жовтня 2024 13:58
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Стало відомо, скільки газу видобула група "Нафтогаз" з початку 2024 року Фото: скільки газу видобула група "Нафтогаз" з початку 2024 року (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За дев’ять місяців компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу. Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Продовжуємо збільшувати український газовидобуток. Цього опалювального сезону, як і минулоріч, плануємо забезпечити населення України та інші категорії ПСО виключно власним ресурсом. Наразі ми на 2% перевищуємо планові обсяги видобутку. Вдячний колективам, що навіть попри війну вдається досягати поставлених цілей. Підтримуємо тенденцію розвитку енергонезалежності України й надалі", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Нагадуємо, за підсумками першого півріччя Група Нафтогаз отримала 24,4 млрд грн чистого прибутку.

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомляв, що НАК "Нафтогаз України" повинен забезпечити підготовку та стабільну роботу галузі протягом опалювального сезону. За його словами, газ залишається чи не єдиним надійним джерелом енергії в умовах війни. Тож, підприємства Групи продовжують нарощувати його видобуток.

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Нафтогаз України
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