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Стало известно, сколько газа добыла группа "Нафтогаз" с начала 2024 года

Пятница 11 октября 2024 13:58
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Стало известно, сколько газа добыла группа "Нафтогаз" с начала 2024 года Фото: сколько газа добыла группа "Нафтогаз" с начала 2024 года (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За девять месяцев компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" – добыли более 11 млрд куб. м товарного газа. Это на 0,7 млрд. куб. м больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Продолжаем увеличивать украинскую газодобычу. В этот отопительный сезон, как и в прошлом, планируем обеспечить население Украины и другие категории ПСО исключительно собственным ресурсом. Сейчас мы на 2% превышаем плановые объемы добычи. Благодарен коллективам, что даже несмотря на войну удается достигать поставленных целей. развития энергонезависимости Украины и дальше", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Напомним, по итогам первого полугодия группа "Нафтогаз" получила 24,4 млрд грн чистой прибыли.

Напомним, ранее Чернышов сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" должен обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона. По его словам, газ остается едва ли не единственным надежным источником энергии в условиях войны. Итак, предприятия Группы продолжают наращивать его добычу.

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Нафтогаз Украины
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