Стало відомо, скільки дітей залишається в Бахмуті та Авдіївці

Попри примусову евакуацію, в районах активних бойових дій Донецької області досі залишаються діти. Батьки приховують їх від правоохоронців.

Про це заявив начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Олександр Вдовенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Донецької ОВА .

"У населених пунктах, де ведуться бойові дії, залишається вісім дітей, а саме: в м. Бахмуті - четверо, в Авдіївці - одна (батьки приховують дитину), у Красногорівці - двоє, в селищі Керамік - одна (батьки категорично відмовляються)", - йдеться в повідомленні.

За словами Вдовенка, примусова евакуація в регіоні охопила 21 населений пункт. Протягом неї, за його даними, із населених пунктів Донецької області було евакуйовано 128 дітей.

"На жаль, обстріли з боку окупантів стають дедалі частішими. Майже щодня надходить інформація про поранених та загиблих цивільних, тож не нехтуйте своїм життям та життям своїх дітей. Пам’ятайте: евакуація рятує життя", - наголосив він.

Примусова евакуація в зонах бойових дій

З початку квітня цього року в Україні вирішили примусово евакуйовувати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

В Донецькій області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи", які забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

Однак попри намагання влади зберегти життя дітей та вивезти їх в безпечні регіони України, деякі батьки все ж відмовляються виїжджати з області та навіть переховують дітей.

Ми повідомляли, що наприкінці березня правоохоронці вмовляли жінку з 5-місячною дитиною евакуюватись з Авдіївки, однак вона навідріз відмовилась від допомоги. Наступного ж дня російські військові здійснили черговий обстріл міста. Внаслідок чого дитина отримала поранення й загинула.

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