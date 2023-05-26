Стало известно, сколько детей остается в Бахмуте и Авдеевке

Несмотря на принудительную эвакуацию, в районах активных боевых действий Донецкой области до сих пор остаются дети. Родители скрывают их от правоохранителей.

Об этом заявил начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Александр Вдовенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессцентр Донецкой ОВА .

"В населенных пунктах, где ведутся боевые действия, остается восемь детей, а именно: в г. Бахмуте - четверо, в Авдеевке - один (родители скрывают ребенка), в Красногоровке - двое, в поселке Керамик - один (родители категорически отказываются)", - говорится в сообщении.

По словам Вдовенко, принудительная эвакуация в регионе охватила 21 населенный пункт. В течение нее, по его данным, из населенных пунктов Донецкой области было эвакуировано 128 детей.

"К сожалению, обстрелы со стороны оккупантов становятся все более частыми. Почти ежедневно поступает информация о раненых и погибших гражданских, поэтому не пренебрегайте своей жизнью и жизнью своих детей. Помните: эвакуация спасает жизни", - подчеркнул он.

Принудительная эвакуация в зонах боевых действий

С начала апреля этого года в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.

В Донецкой области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы", которые обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

Однако несмотря на попытки властей сохранить жизнь детей и вывезти их в безопасные регионы Украины, некоторые родители все же отказываются выезжать из области и даже прячут детей.

Мы сообщали, что в конце марта правоохранители уговаривали женщину с 5-месячным ребенком эвакуироваться из Авдеевки, однако она наотрез отказалась от помощи. На следующий же день российские военные совершили очередной обстрел города. В результате чего ребенок получил ранения и погиб.

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