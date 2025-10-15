Стало відомо, скільки держбюджет втратить через тіньовий ринок електронних сигарет у 2025 році

Експерт підкреслив, що зростання споживання в Україні відбувається на тлі заборони виробництва, імпорту та продаж ароматизованих електронних сигарет. На його думку, це стало точкою біфуркації розквіту нелегального ринку.

"Ця проблема схожа для багатьох країн світу. Адже на початку цей ринок держави не регулювали, а згодом почали запроваджувати жорсткі обмеження, які призвели до стрімкого розвитку нелегальної торгівлі", - зазначив Микола Пасічний.

Сьогодні, за даними Growford Institute, тіньовий ринок електронних сигарет в Україні становить близько 93%. Його основою є рідина для вейпінгу, яка є підакцизним товаром. 40% рідини потрапляє до нашої держави контрабандою, або у різних місткостях, або заправленою у девайси. Інші 60% становить контрафакт, який виробляється в Україні, а потім активно продається або у вигляді самозамісів, або готової нелегальної продукції.

"Йдеться про величезні партії. У липні цього року Офіс Генпрокурора скерував до суду справу, де вартість незаконної продукції з Китаю, яка була вилучена правоохоронцями, оцінили у 100 млн гривень", - додав експерт.

За підрахунками Growford Institute та кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету, через тіньовий ринок електронних сигарет держава щонайменше втрачає 5 млрд гривень акцизного податку, ще 2 млрд - через несплату податку на додану вартість, ще півмільярда на роздрібному акцизі недораховуються бюджети органів місцевого самоврядування, територіальних громад.

"Отже, якщо скласти ці цифри, то отримаємо 7,5 мільярдів гривень, які у 2025 році недотримують бюджети усіх рівнів в Україні", - сказав Микола Пасічний.

На думку експерта, щоб протистояти нелегальній торгівлі, потрібно посилювати роботу митниці, прикордонної служби, Бюро економічної безпеки, Державної податкової служби та інституцій місцевого самоврядування.

"За досвідом розвинутих країн світу, жодне завдання боротьби з нелегальними ринками підакцизних товарів, не обходиться без виділення додаткового фінансування. Наприклад, у проєкті бюджету США на 2026 рік вперше на боротьбу з незаконними електронними сигаретами окремою статтею виділено 200 мільйонів доларів США", - підкреслив Микола Пасічний.